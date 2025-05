La Mtb Santa Marinella continua a distinguersi in molteplici specialità delle due ruote, a conferma della crescita costante e dell’impegno dei suoi atleti. Nel lungo ponte del 1°Maggio sono emerse altre prestazioni di grande valore nel ciclismo su strada, nella gravel e nella mountain bike. Il Giro di Sardegna, una delle gare a tappe più ambite a livello amatoriale ad inizio stagione, ha visto brillare Ludovico Cristini e Pierluigi Stefanini rispettivamente classificati al secondo posto di categoria master 1 e sesto tra i master 7. In particolare, durante la terza tappa entrambi gli atleti hanno dominato la loro rispettiva categoria, a sottolineare la grande competitività palesata in tutto l’arco della competizione. Al rientro dal Giro di Sardegna, Stefanini non si è fermato: il 4 maggio ha partecipato a una gara su strada a Magliano, in Toscana, dove si è classificato al secondo posto di categoria tra i master 7. Ancora su strada, Mauro Gori ha preso parte a Subiaco alla Granfondo Città di Subiaco - Parco dei Monti Simbruini portando a termine il tracciato mediofondo in ottava posizione di categoria tra i supergentlemen A. Dall’1 al 4 maggio, Gianluca Piermattei ha affrontato una delle sfide più avvincenti del gravel: la Coast to Coast, un’avventura che lo ha portato dall’Adriatico al Tirreno, percorrendo un tragitto da Rimini a Follonica di 341 chilometri, confermandosi un punto di riferimento per la squadra anche in questa disciplina. Michele Feltre ha vinto la sua categoria master 7 nella gara XC di Farra di Soligo valida per il circuito Veneto Cup. Doppio podio per Gianfranco Mariuzzo: secondo posto di categoria tra i master 6 nell’XC del Carso, a Vermegliano di Ronchi dei Legionari e poi primo al Trofeo Al Viale di Mtb, disputato a Cordenons (Pordenone).

