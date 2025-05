CIVITAVECCHIA – Un acceso botta e risposta è scoppiato sui social tra l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti e la delegata al Patrimonio storico, artistico e monumentale Roberta Galletta, in merito alla recente riparazione della fontanella storica di viale Garibaldi. Scilipoti ha inizialmente rivendicato l’intervento come coordinato dall’assessorato ai Lavori pubblici: «La fontana è stata fatta aggiustare dal nostro assessorato», ha scritto. Galletta ha però replicato immediatamente, spiegando che l’intervento sarebbe stato eseguito venerdì mattina da Cso su richiesta diretta del sindaco Marco Piendibene, avanzata il giorno prima alla sua presenza. Ne è seguita una lunga discussione, nella quale Scilipoti ha chiarito di essersi basato sulle comunicazioni ricevute dalle funzionarie dell’assessorato, ma ha ammesso di non essere a conoscenza del passaggio tra Csp e il primo cittadino. Galletta, dal canto suo, ha sottolineato come l’intervento sia nato da una sollecitazione dei cittadini e si è detta dispiaciuta per «le polemiche inutili» con Scilipoti che ha sottolineato il bisogno di apparire della delegata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA