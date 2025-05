SANTA MARINELLA – Ancora disagi per gli automobilisti e i residenti dei rioni cittadini, per i lavori che sta effettuando l’Enel sulla Statale Aurelia in prossimità della cosiddetta “Curva dello Specchio”.

Da ieri, il cantiere è stato riaperto e sin dalle prime ore del mattino il traffico è aumentato consistentemente creando problemi a coloro che andavano a lavorare con la propria auto.

Sulla questione è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati che ha voluto seguire personalmente le opere in corso. “Mi sono recato sul cantiere in opera sulla Statale Aurelia e abbiamo attivato i movieri messi a disposizione dall'impresa che sta eseguendo i lavori per conto Enel, la nuova dorsale rete elettrica che eviterà in futuro ogni blackout – spiega Amanati - andando ad eliminare l'impianto semaforico provvisorio. In modo tale da far scorrere il più possibile il traffico, dal momento in cui, per motivi di sicurezza degli operai, tali lavorazioni non possono essere effettuate nelle ore notturne. Nell'immediato, ho attivato la Polizia Locale per gestire la viabilità nelle ore di punta e anche nella serata odierna. Ringrazio la Comandante Keti Marinangeli per essersi subito messa a disposizione e ad essersi immediatamente attivata con il personale. I lavori perciò proseguiranno fino a fine mese, sempre con utilizzo dei movieri tranne il sabato e la domenica. Al termine dei lavori, inizieranno le operazioni di asfaltatura dell'intera sede stradale da via Aurelia Vecchia fino al Ponte Vignacce, ma queste, come da accordi con Enel, verranno effettuate nelle ore notturne perciò non comporteranno disagi alla viabilità. Stiamo anche effettuando interventi di manutenzione ordinaria nel territorio di Santa Severa, con il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Poi si passerà alla sostituzione dei cartelli stradali più datati. Il secondo intervento, sempre di ripristino segnaletica orizzontale, sarà effettuato nei prossimi giorni nelle varie zone di Santa Marinella». Stamane Amanati sarà invece «sul cantiere di via Aurelia per far accelerare i lavori ma soprattutto trovare una soluzione per far scorrere il traffico”.

