Luca D’Ortenzi è il nuovo campione Europeo Silver dei pesi Mediomassimi. È questo il responso del verdetto del main event della serata che si è svolta al Pala De Angelis, sotto l’egida della Santa Marinella Ring della presidentessa Loretta Telli e del maestro Maurizio Sebastiani, della Promo Boxe Italia di Mario Loreni e del Comune di Santa Marinella, con la presenza a via delle Colonie del sindaco Pietro Tidei e di alcuni componenti della squadra di giunta.

D’Ortenzi, beniamino di Roma Est e di Guidonia, ha sconfitto ai punti lo spagnolo, di origini cubane, Carlos Lamela, con verdetto non unanime, visto che i cartellini riportavano 114-114, 116-112 e 115-113. Ci può stare che uno dei giudici abbia proteso per il pareggio, visto che i dodici round sono stati molto equilibrati, ma la sensazione è che D’Ortenzi abbia fatto leggermente qualcosa in più per farsi preferire, mentre Lamela abbia “giocato” più di rimessa, limitando tantissimo le serie veloci di colpi del romano.

Dopo una partenza nel quale aveva cominciato meglio lo spagnolo, il boxeur di Guidonia ha preso la scena, divertendo anche il pubblico con colpi mirabili, ma sempre senza mai mettendo veramente a repentaglio la guardia dell’avversario, il quale aveva già conquistato in passato questo titolo e sul quadrato si è visto il perché. Di sicuro D’Ortenzi ha attaccato molto più rispetto a Lamela, il quale, invece, ha avuto una difesa molto organizzata, con la quale ha provato a costruire la sua vittoria. Ma, alla fine, a vincere è stato il Gentleman, supportato anche da alcuni tifosi molto pittoreschi che hanno continuamente mostrato la loro vicinanza al loro beniamino.

Nei sottoclou tutti successi ai punti: Ghaith Weslati ha regolato Camilo Caicedo, dopo aver primeggiato per molte parti dell’incontro, Giacomo Micheli ha sconfitto Bogdan Draskovic in un incontro dove molti colpi sono andati a segno in maniera decisa, Francesco Magrì ha avuto la meglio su Angel Mariano Castillo dopo una sfida davvero equilibrata.

La serata è cominciata con due incontri con i ragazzi della Santa Marinella Ring, seguiti a bordo ring dai maestri Valerio Sebastiani e Quirino Poccia. Non è andata benissimo per il peso mosca Sirio Sisca, che ha ceduto ai punti nel suo match non riuscendo a mostrare al meglio i suoi colpi, molto meglio è andata al mediomassimo Nicholas Pierfederici, che ha vinto con pieno merito, anche se ha ancora molto margine di crescita e tanto lavoro da fare.

In tribuna a tifare per lui anche il papà Andrea, personaggio conosciuto a Civitavecchia nel mondo della nautica e della pesca. Unico neo della serata la poca presenza di pubblico sugli spalti, davvero un peccato. La calura di questi giorni, la concomitanza con la diretta Rai e con altri eventi, a cui va aggiunto il seguito non imponenti per alcuni pugili presenti, non ha permesso la cornice di pubblico che la riunione avrebbe meritato.

