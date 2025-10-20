Dopo l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Fregene torna a sorridere in campionato, centrando la quinta vittoria consecutiva e confermandosi al comando della classifica. A punteggio pieno nel girone C di Promozione, si impone di misura sul campo dell’Atletico Latina grazie a una rete di Zambrini nel primo tempo, blindando altri tre punti fondamentali. La sconfitta interna di mercoledì contro la Polisportiva De Rossi, costata l’eliminazione dalla Coppa, non ha dunque lasciato strascichi psicologici. Anzi, la reazione sul rettangolo di gioco è stata immediata e concreta, con una prova di maturità che certifica la solidità e l’ambizione del gruppo biancorosso. Con 5 vittorie in 5 giornate, la compagine fregenese resta in vetta, tallonata dalla Pro Calcio Cecchina a quota 12 e dalla Lupa Frascati con 10 punti. Numeri importanti che testimoniano l’ottimo lavoro svolto finora dallo staff tecnico e dalla squadra, capace di imporsi con autorità su ogni campo affrontato. Il prossimo impegno sarà domenica tra le mura amiche contro il Nettuno, occasione ghiotta per allungare ulteriormente la striscia positiva e consolidare la leadership acquisita. Mister Natalini, pur restando con i piedi per terra, può guardare con fiducia al prosieguo della stagione: il Fregene c’è, e fa sul serio.

