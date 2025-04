Trentaquattresimo turno di Promozione. Nel girone C in questo weekend si prospettano fuoco e fiamme. Soprattutto nella parte alta della classifica, dove ci si contende quel che veramente conta, per il presente ma anche per il futuro. A distanza di 5 giornate dalla fine del campionato, dopo il recente successo maturato per 2-0 contro il Priverno, il Fregene Maccarese di mister Natalini continua imperterrito la sua volata verso il sogno playoff. Ma se la prima posizione della Pro Calcio Tor Sapienza vi è a -3 punti, perché non provarci? Quel che è sicuro è che Dipilato e compagni daranno il massimo fino alla fine di quella che si è dimostrata, al di là di come possa terminare, una grandissima annata. Tensione, intensità ed emozioni. E tutto ciò, indubbiamente, sarà presente anche nell'incontro di quest’oggi quando il Fregene Maccarese giocherà alle ore 11.30 sul campo del Città di Formia. Uno scontro diretto quasi da dentro o fuori, dove il minimo errore può risultare quello fatale, con gli avversari in questione che essendo terzi vi si trovano a -1 dai biancorossi.

