Dopo il pareggio esterno sul campo del Palocco, la capolista Fregene torna subito alla vittoria e lo fa con una prova di forza davanti al proprio pubblico. Al Paglialunga i biancorossi superano nettamente la Pontinia con un secco 4-0, confermandosi al comando del girone C di Promozione al termine della 13esima giornata. La squadra di mister Natalini parte forte e mette subito le cose in chiaro. All’11’ arriva il vantaggio firmato da Alessio Davì, bravo a finalizzare una manovra ben costruita. Il Fregene continua a spingere e nove minuti più tardi trova il raddoppio con il centrocampista Zambrini, che premia la supremazia territoriale dei padroni di casa. I biancorossi sono padroni del campo e alla mezz’ora chiudono virtualmente la gara: al 30’ è Sardone a siglare il 3-0, sfruttando un’altra azione offensiva ben orchestrata. Nella ripresa il copione non cambia. La compagine fregenese gestisce il ritmo e al 52’ cala il poker definitivo con il subentrante Vissani, a dimostrazione della profondità della rosa. Con questa vittoria Dipilato e compagni rafforzano la propria leadership in classifica e guarda già al prossimo impegno. Il Fregene tornerà di scena infatti domani, mercoledì 17 dicembre, per il turno infrasettimanale contro il Real Morandi.

Calcio d’inizio fissato per le ore 20.

QUI BORGO PALIDORO. Il Borgo Palidoro, secondo in classifica nel girone A con 33 punti all’attivo a -1 dalla capolista Atletico Cimina Falisca, domani alle ore 14.30 attende tra le mura amiche il fanalino di coda Urbetevere.

