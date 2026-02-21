Allo stadio “Pietro Desideri” torna alle ore 11 di domani il campionato, con una sfida delicata e dal sapore di snodo stagionale. Per la 24esima giornata del girone A di Promozione, il Fiumicino riceve il Tolfa in un confronto di metà classifica che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Gli uomini di mister Albano, attualmente decimi, cercano il ritorno alla vittoria dopo due gare senza successi. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio spettacolare per 2-2 contro il Fonte Meravigliosa, ancora una volta tra le mura amiche. Un punto che ha mosso la classifica ma che ha lasciato un po’ di rammarico, con l’obiettivo ora chiaro: tornare ai tre punti e rafforzare la striscia d’imbattibilità casalinga al Desideri. Di fronte ci sarà un Tolfa in fiducia. I collinari, settimi in graduatoria, arrivano dal prestigioso 3-1 inflitto alla capolista Borgo Palidoro, un risultato che ha rilanciato le loro ambizioni e confermato l’ottimo stato di forma. Squadra solida e concreta, capace di colpire nei momenti chiave, rappresenta un banco di prova importante per i rossoblu. In palio punti pesanti per consolidare la posizione e guardare con maggiore serenità al finale di stagione. Il Fiumicino vuole far valere il fattore campo, il Tolfa punta al colpo esterno: gli ingredienti per una sfida intensa e combattuta ci sono tutti.

