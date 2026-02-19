CIVITAVECCHIA – Nella giornata di domani il centro storico di Civitavecchia sarà interessato da un intervento straordinario di pulizia e manutenzione del verde pubblico.

L’operazione, coordinata dall’Assessorato all’Ambiente, vedrà impegnati in maniera congiunta l’Ufficio Ambiente del Comune e Csp (Civitavecchia Servizi Pubblici), con un’azione mirata che comprenderà spazzamento e lavaggio di piazze e vie, sfalcio dell’erba, potature mirate nelle aree che necessitano di intervento, oltre alla sistemazione, al riordino e alla cura del verde. L’obiettivo è concentrare uomini e mezzi nel cuore della città per migliorare il decoro urbano e intervenire in modo puntuale sulle criticità presenti.

«Domani mettiamo in campo un intervento straordinario nel centro storico per dare una risposta concreta e immediata alle esigenze di decoro e manutenzione. È un’azione coordinata, con Ufficio Ambiente e CSP al lavoro insieme, che ci consente – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – di intervenire in modo mirato su pulizia e verde, concentrando risorse e mezzi dove è più necessario. Questo lavoro non è un episodio isolato: si inserisce in una programmazione più ampia che prevede ulteriori interventi periodici, nel centro storico e negli altri quartieri, per rafforzare in modo stabile la qualità della manutenzione urbana».

«È un’azione semplice e concreta, utile a migliorare la cura degli spazi comuni nel cuore della città» aggiunge il sindaco Marco Piendibene. L’intervento si inserisce in una programmazione più ampia che prevederà ulteriori azioni mirate e periodiche sia nel centro storico che negli altri quartieri, con l’obiettivo di rafforzare la qualità complessiva della manutenzione urbana.