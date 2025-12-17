Non è stata solo una partita. È stata una battaglia vera, di quelle che si vincono con il cuore, con l’adrenalina e con la voglia di non mollare mai. Il Fiumicino concede il bis e, come dieci giorni fa, al Desideri non lascia passare il nemico: l’Olimpus Roma cade, 2-1, al termine di una sfida intensa e carica di emozioni. Nel turno infrasettimanale valido per la 14esima giornata del girone A di Promozione, i rossoblù centrano la seconda vittoria interna consecutiva e il terzo risultato utile di fila, salendo all’undicesimo posto, mentre l’Olimpus resta ferma all’ottava posizione. La gara si accende subito. Gli ospiti partono forte e trovano il vantaggio a metà del primo tempo con Piro. Lo spartiacque arriva poco dopo: i capitolini hanno l’occasione di raddoppiare dal dischetto, ma falliscono un calcio di rigore che sarebbe potuto risultare determinante. Da lì la partita cambia volto. Il Fiumicino prende coraggio, cresce e trova il pareggio con Alesi, bravo a finalizzare un ottimo assist dell’esordiente Moretti, anche lui subito protagonista. Nella ripresa è ancora battaglia, ma i rossoblù non arretrano di un centimetro. Il sorpasso è da copertina: Lombardi fa da sponda aerea e Ferrandu, all’esordio in maglia fiumicinese, inventa una clamorosa rovesciata che vale il definitivo 2-1. Nel finale serve soffrire. Nel recupero è il palo a venire in soccorso degli uomini del tecnico Albano che questa volta, a differenza della sfida di Tarquinia, riescono a resistere fino all’ultimo secondo. Un successo che vale doppio: per la classifica, per il pubblico salutato nel migliore dei modi prima delle feste e per il mister, a cui la squadra regala un compleanno indimenticabile. Ma soprattutto per il gruppo, che ha dato l’anima in campo.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA