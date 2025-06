Il Fiumicino comincia a delineare i contorni della squadra che affronterà la prossima stagione, puntando forte sulla continuità. Il club, in virtù dell'imminente annata 2025-2026, ha infatti ufficializzato le prime conferme. Sono ben undici i calciatori che vestiranno ancora la maglia rossoblu, a testimonianza della fiducia della società, nonostante la retrocessione in Promozione. A guidare lo zoccolo duro della rosa ci sarà Jacopo Ullo, ormai punto di riferimento, insieme ad Alessandro Pecci e Leonardo Della Rosa, elementi che hanno garantito qualità e affidabilità. Confermati anche Edoardo Lombardi, Riccardo Moretti e Leonardo Aramini, tre tra i profili più versatili. La linea difensiva ritroverà Flavio Spagnoletti, mentre in attacco resta saldo Roberto Formisano. A completare la lista ci sono Christian Di Loreto, Matteo Ferrentino e Kenta Munaretto. Senza ombra di dubbio, in attesa dei prossimi colpi di mercato, il Fiumicino mostra le proprie intenzioni: costruire su fondamenta sicure per alzare l’asticella. La città può già iniziare a sognare un ritorno in Eccellenza.

