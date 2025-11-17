Tosti, combattivi, orgogliosi. Il Fiumicino torna da Pianoscarano con un punto prezioso, conquistato in rimonta, che vale molto più di quanto dica la classifica. Nella nona giornata del girone A di Promozione, sul campo della quarta forza del torneo, la squadra rossoblù di mister Albano mostra finalmente quell'identità fatta di carattere, intensità e qualità che tutti aspettavano. La gara (1-1) si mette subito in salita allo stadio Bruni. Dopo pochi minuti Proietti sfrutta l’unica vera occasione concessa ai padroni di casa e porta avanti il Pianoscarano. Ma il Fiumicino non barcolla, anzi rilancia. La compagine aeroportuale continua a macinare gioco, creando numerose opportunità e si avvicinandosi più volte al pari, colpendo peraltro anche un palo con Alesi. Il pareggio definitivo si materializza però nel finale: cross perfetto, inserimento e capocciata vincente di Lombardi, che schiaccia in rete l’1-1 ampiamente meritato. Una rete che certifica la prova di maturità degli ospiti, sempre sul pezzo dal primo all’ultimo minuto. Nel recupero brivido finale: il Pianoscarano centra un legno con Gentile ormai battuto, episodio che avrebbe potuto trasformare una prestazione convincente in una sconfitta immeritata. Ma il destino, stavolta, ha fatto giustizia. Il Fiumicino torna con quello che può segnare un nuovo inizio. Lo spogliatoio ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e idee chiare. La strada imboccata è quella giusta, e domenica prossima, davanti al proprio pubblico, contro l’Atletico Capranica, l’obiettivo sarà uno soltanto: trasformare la reazione in vittoria.

