Un pareggio che vale molto più di un semplice 2-2. Nella seconda giornata del Campionato AICS, il Fiumicino femminile strappa il primo risultato utile della stagione al termine di un match combattuto, intenso e ricco di ribaltamenti di fronte ae un solido Torrino United.

La gara si mette subito in salita. Il Torrino passa in vantaggio sfruttando una disattenzione difensiva, ma la reazione delle rossoblù è immediata. Belmonte trova la zampata dell’1-1, rimettendo in carreggiata una partita tutt’altro che scontata. Raggiunto il pari, il Fiumicino cresce nella gestione del gioco e completa la rimonta con il gol di Paniconi, abile a farsi trovare pronta in area e a firmare il momentaneo 2-1. La squadra di casa, però, non demorde e trova il definitivo 2-2 in una fase sempre più tesa ed equilibrata. Nel finale le emozioni non mancano: il match resta in bilico, con le aeroportuali che difendono il risultato con ordine e carattere, dimostrando maturità e spirito di gruppo.

Nonostante l’occasione sfumata per portare a casa l’intera posta, il pareggio lascia ottime sensazioni, con la compagine fiumicinese che mostra segnali evidenti di crescita, applicazione tattica, determinazione e qualità nella costruzione delle azioni. Un punto che fa morale e che indica chiaramente la strada da seguire.

Da sottolineare anche l’esordio del nuovo acquisto, la giovane Emma, che ha subito fatto intravedere spunti interessanti.

Ale. Gi.

