Il Pala De Angelis ha ospitato un derby intenso e spettacolare tra Santa Severa Futsal e Quartiere Campo Dell'Oro, davanti a una cornice di pubblico numerosa e calorosa. A spuntarla è il Qco, che si impone per 2-1 e porta a casa una vittoria pesantissima, fondamentale per rilanciare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. I gialloverdi di Umberto Di Maio si riscattano così e confermano il proprio valore nei derby: dopo il successo esterno contro l’Atletico, arriva un’altra affermazione lontano da casa, segno di una squadra che nelle sfide più sentite sa trovare compattezza, carattere e determinazione.

L’avvio è elettrico e carico di tensione: dopo soli tre minuti il Santa Severa passa in vantaggio con Cesarini, che sorprende la difesa avversaria e fa esplodere di entusiasmo il pubblico di casa. Il Qco, però, non si scompone e nella ripresa, sfruttando una situazione di superiorità numerica, trova il pari con Dell’Ova, segnando un gol fondamentale per rimettere la partita in equilibrio. Il finale regala ulteriori emozioni: in pieno recupero Pernelli firma il gol decisivo, proprio come aveva fatto nella precedente sfida contro l’Atletico, confermandosi ancora una volta protagonista nei momenti chiave dei derby.

«Una grossa amarezza - dichiara il tecnico del Santa Severa, David Dell’Università - perché li abbiamo affrontati giocando alla pari, peccato per l'espulsione di Cattaneo che ha condizionato gli ultimi minuti, faccio un applauso ai miei giocatori hanno dato tutto».

«Siamo entrati in campo un po' scarichi - spiega il mister del Quartiere Campo dell'Oro, Umberto Di Maio - abbiamo subito la rete dopo tre minuti. Siamo stati bravi a spostare l'inerzia del confronto, loro hanno calciato poco verso la nostra porta. Noi invece abbiamo sprecato due occasioni a porta vuota ed abbiamo colpito un palo. La loro espulsione è stata determinante e noi abbiamo pareggiato con Dell’Ova in superiorità numerica. In pieno recupero il gol di Pernelli. È stata una partita combattuta, ma credo che avremo anche meritato qualcosa in più per quanto fatto in campo. Faccio i complimenti ai ragazzi, non era facile replicare la bella prova col Palmarola, di soli tre giorni prima. Non era facile vincere questa partita. Ci godiamo il successo. Se vinci alla fine, vuol dire che hai atteggiamento e condizione fisica, ci tengo a questi aspetti».

Nel frattempo, l’Atletico Civitavecchia torna da Roma con la sensazione di due punti buttati, frutto del 3-3 maturato nella difficile trasferta contro il District Seven. Una gara intensa, giocata su un campo molto piccolo che ha complicato le trame dei gialloblù, ma Leone e compagni hanno saputo adattarsi, mostrando carattere e confermando i segnali di crescita già visti nelle ultime uscite. L’Atletico va avanti sul 3-1, ma viene raggiunto dagli avversari negli ultimi minuti, con grande rammarico per due gol evitabili. In gol De Amicis, Notarnicola e Leone.

«Non sono per niente soddisfatto - commenta l'allenatore dell'Atletico, Andrea Consalvo - perché vincevamo 3-1 e poi abbiamo incassato due gol evitabili. Non sono contento di come è andata la partita».

Meno fortunata invece la trasferta dell’Evergreen Civitavecchia, che sul campo di Vignanello è incappata in una sconfitta per 3-1. I gialloblù di mister Fabrizio Fattori hanno provato a restare in partita fino alla fine, ma l’ennesima uscita lontano da casa si è rivelata complessa contro i padroni di casa blufucsia, bravi a sfruttare gli episodi decisivi. L’Evergreen resta così invischiata nella lotta per la salvezza, con la necessità di ritrovare continuità e soprattutto di riuscire a invertire il trend esterno che continua a penalizzarla.

