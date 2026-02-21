Un testacoda di campionato in cui non sono concessi passi falsi. E’ quello che attende il Civitavecchia Rugby che domani sarà di scena sul campo dell’Us Roma Rugby, nella terza giornata di ritorno del campionato di serie A maschile, girone 4, con inizio alle 14.30. A rendere evidente la differenza di valori in campo è la classifica che vede i civitavecchiesi primi a quota 51 e i romani invece ultimi e ancora fermi a zero punti, con undici sconfitte subite su undici gare giocate finora.

«Dopo la bella vittoria ottenuta al Moretti Della Marta contro la Roma Olimpic – afferma l’allenatore del Civitavecchia Rugby, Umberto De Nisi – affrontiamo la squadra ultima in classifica. Li rispettiamo molto e serve grande concentrazione, attuare il nostro piano di gioco ed essere molto ordinati nelle fasi di conquista e in quelle statiche. In particolare mi aspetto esca fuori la nostra entità. Non possiamo assolutamente pensare che una squadra anche se ultima non giochi la sua partita e soprattutto in casa loro cercheranno di fare bella figura e battere la capolista. Sarebbe inopportuno al termine degli 80 minuti dover rimpiangere qualcosa quindi mi aspetto un’altra grande prova della mia squadra».

Intanto nei giorni scorsi il Crc ha ospitato un evento speciale, di cui però non parleremo per via del comportamento non professionale avuto dall’ufficio stampa biancorosso. In sostanza questo momento importante, che avrebbe meritato una cornice di rilievo, magari invitando anche la stampa locale, in realtà, è stato goduto solamente dall’addetto stampa del Crc, che è anche il direttore di un’emittente televisiva locale, la quale è stata l’unica che ha preso parte all’evento. Tra l’altro l’ufficio stampa aveva promesso anche l’invio di un comunicato, che non è mai arrivato. Da parte di una società che da anni prosegue una scalata inarrestabile verso i vertici del rugby nazionale e che merita solo elogi, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione anche su questioni di questo tipo (Giovanni Pimpinelli).

