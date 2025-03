Il Crc archivia la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A, girone 4, con una bella vittoria ai danni del Napoli Afragola.

Come da pronostico è stata una partita combattuta contro i partenopei, che sicuramente non meritano la posizione in classifica che hanno, lottano per le ultime posizioni e nonostante ciò sono venuti in trasferta per fare punti; la posta in palio era alta.

Napoli ha combattuto fino alla fine ed ha persino chiuso il primo tempo in vantaggio per 8 a 6.

I seniores biancorossi dall’altra parte hanno messo tutto l’orgoglio che avevano per vincere ed alla fine l’hanno spuntata per 19 a 8.

Questa partita il Civitavecchia ha giocato anche mentalmente oltre che fisicamente, pur con un giallo alla fine del primo tempo incassando la meta che vedeva avanti i partenopei nel primo parziale.

Nel secondo tempo i biancorossi si portano in vantaggio con un calcio da tre punti seguito altro da altri tre e mettono in cassaforte l’incontro con una meta trasformata seguito da altro calcio.

La settimana di allenamento ha fatto bene ai seniores, Coach De Nisi e tutto lo staff tecnico avevano preannunciato che avevano lavorato fortemente sulla mentalità di coesione del gruppo oltre la parte fisico-atletica.

Un head coach De Nisi soddisaftto del suo gruppo commenta così l’incontro: « La partita di andata ha segnato gran parte della nostra stagione i ragazzi erano delusi ma soprattutto feriti per accadimenti noti a tutti. L’orgoglio la grinta ma soprattutto la coesione hanno fatto sì che oggi la prestazione sia stata efficace. Tutti i 23 componenti hanno dato il loro contributo. Non è nostra abitudine trovare alibi o piangere sul latte versato, le tante difficoltà avute fin ora hanno contribuito alla nostra crescita. Un ringraziamento particolare ai ragazzi, allo staff medico, fisico, tecnico e a tutta la società».

Ora testa al prossimo impegno, domenica prossima, che vedrà impegnato il Civitavecchia in trasferta alle ore 15.30 a Roma al campo del Primavera Rugby.

Civitavecchia Rugby Centumcellae: Perotti Franzini; Castellucci (35° St Scotti), Daddi (1° St Garcia Medici), Vender, Levantaci (1° St Auriemma); Alegiani, Borgna (12° St Nastasi); De Paolis (3° St Asoli), Duca, Fabiani; Manuelli, Borraccino (33° St Rossi); Ramirez (37° St Tichetti), Battaglini (1° St Ciaraldi), Centracchio. All. De Nisi

Rugby Napoli Afragola: Scaldaferri; Iervolino (24° St Esposito A.), Caiazzo, Laperuta, Borsa (34° St Antonelli); Balzi, Marinelli; Di Fusco, Lauro (24° St Belfiore), Lapp; Esposito R. (14° St Brusca), Iazzetta (12° St Benedetti); Notariello (12° St Guerriero), Errichiello, Tenga (12° St Cafaro). All. De Gregori

