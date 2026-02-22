Il Civitavecchia Rugby conquista un altro successo importante e rotondo. Impegnati sul campo dell’Us Roma Rugby e biancorossi si sono imposti con un netto 68-29. Gara non semplice nel primo tempo per i civitavecchiesi che hanno chiuso sul 28-17 per poi dilagare nella ripresa. Grazie a questa vittoria e ai 5 punti conquistati il Crc rimane al primo posto, sempre in coabitazione con i Cavalieri Prato, a quota 56.

«TornIAmo a casa con 5 punti – spiega l’allenatore del Crc Umberto De Nisi - e con la vittoria che era il nostro obiettivo. Giocare contro l’ultima in classifica non è mai semplice perché hai tutto da perdere. Abbiamo ottenuto il massimo che potevamo con il minimo, nel senso che in settimana lavoreremo su tanti aspetti soprattutto su quello mentale. Ho avuto la possibilità anche di fare qualche cambio e un po' di turnover anche perché è giusto coinvolgere tutto il gruppo che sta lavorando sodo da agosto. Sono contento di questo perché alcuni ragazzi hanno dimostrato di essere pronti a darci una mano nelle prossime partite».

@RIPRODUZIONE RISERVATA