Si sono svolte lunedì scorso alle ore 17.30 la consegna delle Benemerenze Sportive relative alla Città Metropolitana di Roma Capitale, presso il Salore d'Onore del CONI.

Numerosa la rappresentanza Cv Skating a cui è stata conferita la medaglia di bronzo al valore atletico, per i risultati ottenuti nell'ambito sportivo nell'anno 2023.

Manlio Mandolfo è stato premiato per il terzo posto dell'Italia junior maschile agli Europei di Charleroi, mentre nel settore femminile sono state premiate le senior Eleonora Raia, Veronica Novelli e Federica Ercolani oltre alle junior Gloria Padovan e Giulia Mollica, sempre per il terzo posto di categoria con la rispettiva nazionale agli Europei di Charleroi.

Nella loro regione di appartenenza, premiate anche Laura Giannini (CONI Toscana), Mara Faravelli (CONI Piemonte) ed Eugenia Pompanin (CONI Veneto).

«Avere una rappresentanza così folta di premiati è un grande onore - spiega il presidente Cv Skating Riccardo Valentini - e facciamo i complimenti a tutti loro per l'ottenimento di un così importante riconoscimento. Essere premiati nella casa dello sport italiano è un grande onore che i nostri atleti si sono meritati appieno, difendendo con orgoglio e valore non solo i colori Cv Skating ma anche quelli della nazionale italiana. Ragazzi, siamo orgogliosi di voi».

