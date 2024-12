Vincere per rimanere in vetta alla classifica e continuare ad avere un appetito quasi da verme solitario. Il Civitavecchia torna a giocare in casa dopo due partite consecutive e lo farà domani alle 14.30, con l’orario anticipato a causa del passaggio all’ora solare, per affrontare al Vittorio Tamagnini nel quadro dell’ottava giornata di Eccellenza. Il team diretto da Massimo Castagnari guida la classifica del girone A con tre punti di vantaggio nei confronti della prima inseguitrice, il Valmontone, ed ha tutta la voglia di confermarsi lassù in cima. Fuoco di paglia o realtà duratura, a dispetto degli enormi budget a disposizione di molte delle dirette concorrenti per i posti più pregiati? Sarà solo il tempo a dirlo, ma qualche indiscrezione che circola in città fa capire che il Civitavecchia non si sposterà tanto facilmente da quel primo posto e chissà cosa potrebbe accadere a dicembre, se la classifica dovesse confermarsi questa. Naturalmente tutta una serie di situazioni dovrebbe agevolare questo tipo di percorso, con un Civitavecchia che si sta trovando davvero bene a certe latitudini. Ma chi pensa che quella contro il Fiumicino sia una gara col risultato già scritto, non ha ben capito che campionato stiamo vivendo, con le squadre meno quotate che si stanno abituando a riservare scherzetti a tutte le altre. I rossoblu hanno bloccato sull’1-1 la W3 Maccarese nel derby cittadino al W3 Stadium, ed inoltre sono usciti con un punto in tasca anche nella sfida contro la Boreale. Tra l’altro mister Castagnari potrà concentrare le forze sul gruppo principalmente su questa partita, nonostante si scenda in campo anche mercoledì per la Coppa Italia, ma il 5-2 dell’andata con il Viterbo fa ben sperare per un passaggio del turno anche cambiando un po’ l’undici titolare e facendo riposare qualcuno dei top. Ma ora il pensiero è solamente sul Fiumicino di Cristian Lodi. Non ci sarà Wilson Cruz, che dovrebbe rientrare in tempo solo per domenica prossima.

LE PAROLE DI MARZIO PICA. «Non sarà una partita facile - dichiara Marzio Pica - perché affrontiamo un avversario forte e organizzato, e che viene da un periodo non positivo in termini di risultati. Quindi faranno di tutto per cercare di fare punti. Sarà importante stare concentrati per tutti i 90 minuti e avere un approccio sulla partita che sia il migliore possibile». Marzio Pica è approdato al Civitavecchia praticamente a stagione iniziata e lo ha fatto assieme alla rivelazione delle ultime settimane, quel Nicolò Cesaroni che si sta prendendo tanti complimenti per le prestazioni che ha messo in atto. Pica è stato più guardingo nelle sue comparse, ma è sicuramente un elemento utile alla causa, come dichiarato da mister Castagnari, in quanto è l’unico difensore centrale di piede mancino a disposizione e il tecnico ex Viterbo vuole un giocatore con queste caratteristiche per far partire la manovra. È un aspetto che assume una connotazione valorosa, in quanto il Tamagnini, come noto, ha delle dimensioni non particolarmente ampie e ci si attende un Fiumicino che rimanga molto chiuso. Ma come è stato per Pica presentarsi in una squadra che, dal suo arrivo, ha raccolto quasi solamente soddisfazioni? «È stato sicuramente un impatto positivo - spiega l’ex giocatore dell’Ostiamare - mi sono integrato subito bene con la squadra, siamo un gruppo coeso e con valori importanti con tutti ragazzi che durante la settimana danno il 100% in allenamento. Se le cose stanno girando per il verso giusto è anche grazie a questo che sicuramente fa la differenza». Pica ha anche segnato il suo primo gol in nerazzurro, chiudendo con il lucchetto la sfida di domenica scorsa sul campo della Luiss. Grazie al suo fisico imponente, dall’altezza di 190 centimetri, è riuscito a dire la sua in un’azione in mischia. «Per quanto riguarda il gol di domenica - riprende Pica - fa sempre piacere segnare speriamo anche che ne possa segnare altri però l’importante è che la squadra abbia vinto». Ma quali sono i pensieri del difensore nerazzurro sul momento felicissimo che la squadra sta vivendo? «Per il momento la classifica dice questo - conclude Pica, prodotto del settore giovanile della Lazio come diversi suoi compagni - siamo primi, però come sappiamo tutti ci sono tante squadre forti e attrezzate. Vedremo con il passare delle giornate cosa ci dirà il nostro percorso e dove saremo in classifica». Civitavecchia-Fiumicino avrà un arbitro di origini ciociare: dirigerà l’incontro Matteo Antonucci della sezione di Frosinone. Con lui gli assistenti Davide Fadale di Tivoli ed Emanuele Rotatori di Ciampino.

