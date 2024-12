Un risultato un po’ a sorpresa. È quello che è uscito dal derby amichevole dell’Ivano Fronti, con il Santa Marinella che si è imposto per 3-1 nei confronti del Civitavecchia. La squadra di Daniele Fracassa ha dimostrato sicuramente di più rispetto a quella di Massimo Castagnari di tenerci a fare risultato, cosa comprensibile vista la differenza di categoria e la presenza di numerosi civitavecchiesi all’interno del gruppo rossoblu. In una tribuna ricca di presenze, nonostante il mare fosse un rivale invitante nella decisione di andare a seguire oppure no il confronto, a tenere banco erano le questioni legate al Santa Marinella, con la divergenza tra mister Daniele Fracassa e l’esperto Fabrizio Melara, che ha portato all’uscita di scena di quest’ultimo, il quale non farà più parte della squadra. Il Civitavecchia scende in campo con una formazione rimaneggiata e non riesce ad imporre il suo ritmo sin dai primi minuti. La partita inizia con alcuni minuti in cui entrambe le formazioni cercano di studiarsi al meglio è la squadra rossoblu a fare il primo passo che però, si dimostra essere quello del vantaggio; su un cross dall’out di destra Serpieri riesce a spizzare per Gallitano che supera Calisse: 1-0 al minuto 12. Il Civitavecchia prova a rimboccarsi subito le maniche andando più volte alla ricerca del pari, dopo pochi minuti Paolo Cerroni di testa su calcio d’angolo va vicino a realizzare l’1-1 ma manda sopra la traversa, più tardi sarà Fatarella a mettere paura alla retroguardia casalinga senza successo su una buonissima imbeccata. Uno degli aspetti più interessanti è il duello tra i due fratelli Cerroni, con il difensore Paolo che si prende la marcatura dell’attaccante Samuele, passato proprio qualche settimana fa alla squadra della Perla del Tirreno dopo una vita calcistica vissuta in nerazzurro. Chi non li conosce non può neanche immaginare la loro parentela, visto che si affrontano come due sconosciuti, senza andare oltre, ovviamente, all’aspetto agonistico del confronto dell’Ivano Fronti. Il Santa Marinella si spinge molto in attacco, senza paura, ma in due-tre circostanze viene preso di infilata dagli attaccanti nerazzurri ed alla fine Paniccia dovrà capitolare. Al 43’ Cruz dalla trequarti campo prende spazio e, grazie ad un ottimo tiro dalla distanza, realizza la sua prima rete in maglia nerazzurra: 1-1 e fine primo tempo. Riavvio di secondo tempo dove mister Castagnari fa molti cambi per provare tutta la rosa disponibile mentre mister Fracassa decide di lasciare il suo 11 iniziale per gran parte dei 90 minuti, tornando in vantaggio al 52’, Samuele Cerroni subisce il fallo da rigore dopo una lunga cavalcata personale ed è sempre lui a trasformarlo: 2-1 per i padroni di casa. Al 65’ Tabarini ha l’occasione per segnare il terzo gol per i rossoblù riuscendo grazie alla sua velocità di disputare l’uno contro uno con Calisse, ma calciando sull’esterno della rete; 3-1 che comunque arriverà a favore dei rossoblù e a realizzare la rete che chiuderà la partita sarà ancora Samuele Cerroni, dopo un’azione difensiva non interpretata proprio al meglio da parte del Civitavecchia. Alla fine la spunta il Santa Marinella, che aveva forse più motivazioni del Civitavecchia nel portarsi a casa questa partita. A 15 giorni dalla partenza della stagione si può sicuramente intendere che i rossoblu viaggiano a vele spedite verso una stagione nella quale vogliono essere protagonisti e stare nel ristretto lotto delle squadre che proveranno a portarsi a casa un campionato difficile, anche per l’aumento degli organici dei gironi a 19 squadre, che porterà ad un calendario ancora più insidioso e affollato di impegni rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il Civitavecchia, nessuna preoccupazione per la battuta d’arresto, visto che siamo ancora nel calcio d’agosto, ma c’è anche da capire che fra 15 giorni ci saranno i tre punti in palio e certe sbavature che si sono notate all’Ivano Fronti non saranno più permesse. Nonostante il risultato dall’esito negativo, comunque, in casa nerazzurra si sono viste delle cose su cui poter ripartire al meglio per l’ultima amichevole precampionato; contro il Grifone Calcio si scenderà nuovamente in campo sabato prossimo, nella prima sfida stagionale al “Vittorio Tamagnini”. Intanto nelle prossime ore saranno resi noti gironi e calendari della nuova stagione, con la novità della diretta streaming. Sia il Civitavecchia che il Santa Marinella sono curiosi di conoscere le loro avversarie, con la solita incognita legata alla presenza delle squadre romane. Per i nerazzurri le formazioni capitoline potrebbero essere sorteggiate, mentre per i rossoblu si spera non ci siano colpi di mano, con l’inserimento di schiacciasassi, come accaduto già più volte negli ultimi anni, che rendano molto più duro il percorso verso l’Eccellenza.

LE INTERVISTE POST PARTITA AGLI ALLENATORI. I ragazzi di mister Fracassa stanno continuando la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Promozione in programma domenica 8 settembre. Anche il torneo di Eccellenza prenderà il via lo stesso giorno e i nerazzurri del tecnico Castagnari stanno perfezionando la squadra per essere pronti ai nastri di partenza.

Sabato Civitavecchia e Santa Marinella hanno dato vita allo Stadio Fronti ad una bella gara, dove i due mister hanno avuto modo di provare, almeno nel primo tempo, l’undici da mandare in campo alla giornata d’esordio, mentre nella ripresa entrambe hanno effettuato tutti i cambi a disposizione. Ne è uscito fuori un risultato positivo per i padroni di casa che hanno battuto i portuali per 3-1. Santa Marinella in gol al 12’ con Gallitano, pareggia al 43’ Cruz, mentre nella ripresa si scatena l’ex Cerroni che all’8’ su rigore e al 28’ mette a segno la sua prima doppietta.

Non sembra molto soddisfatto nel complesso mister Castagnari. «Eravamo un po’ troppo appesantiti dal lavoro che abbiamo fatto in settimana. Abbiamo fatto una mezz’ora carina nel primo tempo con le seconde di linee, per far giocare un po’ tutti ed ovviamente alcuni equilibri sono un po’ saltati, però è normale in questo momento dobbiamo lavorare e prepararci per il campionare quindi ci sta a far ruotare tutta la rosa e fare le giuste considerazioni per affrontare la meglio partita che verrà. Oggi avevamo qualche defezione come Romagnoli, Bianchi ed Esteban, però diciamo che il vero Civitavecchia deve ancora arrivare». Come ha visto il Santa Marinella? «Il Santa Marinella è una squadra compatta, Si conoscono bene, ci sono giocatori che praticamente ho anche allenato, la squadra è quadrata e sicuramente farà un grande campionato».

Sul fronte opposto Fracassa mostra molta soddisfazione anche se non da grande importanza al risultato. «Lo scopo di questa amichevole, oltre che giocare con un avversario forte di categoria superiore una squadra costruita per fare un campionato di vertice in Eccellenza, era soprattutto per fare minutaggio, ho visto la squadra che è stata in partita almeno per 65/70 minuti ad alto livello perché alla fine della terza settimana di lavoro, i ragazzi stanno prendendo gamba, Cerroni, Gaudenzi e tutta la linea difensiva, così come Cuomo e Tranquilli sulla mediana, e davanti Trincia e Tabarini si sono mossi bene tra le linee. Anche il risultato è positivo e quindi questo è di buon auspicio. Continuiamo comunque a lavorare per portare la squadra al triangolare di mercoledì con Astrea e Viterbo che giocheremo in casa per dare ancor più minutaggio ai giocatori e per essere pronti per l'inizio del campionato. Devo dire che ho avuto ancora dei segnali positivi da parte del gruppo che chiaramente è un gruppo squadra nuovo quindi ha bisogno di tempo per perfezionare gli automatismi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA