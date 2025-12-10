Dopo un pochino di attesa, il Civitavecchia Calcio ha occupato la casella del centrocampista che potrebbe alzare ulteriormente la qualità del gioco per la formazione di Massimo Castagnari. Il direttore sportivo Marco Angelocore ha ottenuto la firma sull’accordo con Loris Traditi, ragazzo che ha cominciato la stagione con la maglia del Roma City, con la quale, però, non era presente al Tamagnini a fine settembre, quando gli arancioblu espugnarono il Tamagnini, unica squadra ad esserci riuscita fino a questo momento.

Nel primo pomeriggio Traditi ha apposto la sua firma ed ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Parliamo di un giocatore che vanta numerose esperienze nella sua carriera. Classe 1993, il ragazzo vanta la bellezza di 320 presenze in serie D, distinguendosi soprattutto nel girone G. Cynthia, Monterotondo, Albalonga, Lupa Castelli Romani, Messina, Avezzano, Flaminia, Monterosi, Frascati, Trastevere, Cassino: davvero tante le squadre con cui il 32enne ha militato. Quest’anno la decisione di scendere di categoria, dopo l’operazione al ginocchio che gli ha compromesso gran parte della scorsa stagione. Quindi un giocatore molto navigato, che potrebbe dare quella spinta in più che il Civitavecchia si attende per poter avvicinare il primato nel girone A.

«Mi sono sentito col direttore Angelocore – afferma Loris Traditi – e nel giro di pochissimo abbiamo raggiunto l’accordo. In mezza giornata avevamo fatto tutto. Sono contento di essere entrato in squadra, so che Civitavecchia è una piazza ambiziosa. A centrocampo so fare praticamente tutto, sia come play, che in una mediana a due, ma anche come mezzala. Sicuramente il ruolo che ho ricoperto maggiormente nel corso delle mie esperienze è stato quello di mezzala. Ma non ho problemi ad adattarmi. Mi preme tanto allenarmi per inserirmi presto nei meccanismi e poter scendere in campo. Ora ci attende un calendario difficilissimo, farò di tutto per dare una mano a questa squadra. Faccio i complimenti a tutti per quello che stanno facendo. Conosco alcuni ragazzi, in particolare il grande “Pocho” De Costanzo».

Intanto, forse nel mese di febbraio, Paolo Cerroni potrebbe lasciare il Civitavecchia. Nessuna insidia di mercato per il difensore, che potrebbe abbracciare una nuova importantissima avventura professionale. E proprio per questo motivo ci potrebbe ancora essere uno sbocco di mercato per i nerazzurri, che potrebbe essere l’ultimo e definitivo, legato proprio a un possibile sostituto dell’ex Rieti.

