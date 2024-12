Il Città di Cerveteri non va oltre lo 0-0 con l'Ostiantica e saluta la possibilità di acciuffare la salvezza diretta. È stato un brutto 0-0 che ha deluso gli oltre duecento tifosi che gremivano lo stadio Angelo Galli, una partita noiosa, priva di azioni offensive, che si è accesa solo nel finale quando i componenti delle due panchine hanno sfiorato la rissa. Nessun tiro in porta per gli ospiti, solo un colpo di testa di Funari per il Città di Cerveteri a pochi minuti dalla fine, a testimonianza dei problemi che da tempo assillano il reparto offensivo. Per i verdeazzurri è un passo falso che complica il cammino, ora dovranno vincere con Canale Monterano e Palocco per sperare di giocare il playout in casa con il favore del doppio risultato. Una prestazione deludente in quella che forse era la gara più importante della stagione. Espulso nei secondi di recupero Giannotti che salterà per squalifica la fondamentale trasferta di Canale Monterano di domenica. Unica nota positiva la coreografia dei sostenitori del Città di Cerveteri che speravano però in una prestazione di ben altro carattere.

