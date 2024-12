Il Cerveteri riparte da Simone Piano, un difensore di provate qualità che ha accettato anche di scendere di categoria.

Ma dal momento che sono aumentate le possibilità di ripescaggio, a seguito di notizie di alcune rinunce tra Eccellenza e Promozione, il difensore potrebbe rimanere nella stessa categoria che la passata stagione è stata persa nello spareggio con Tarquinia.

«Con questi dirigenti ci sono da 4 anni, dai tempi del Borgo San Martino, e la loro serietà mi ha convinto a rimanere - dice Piano -. Poi devo dire che giocare a Cerveteri, al di là della categoria, credo che sia un vanto. Una tifoseria passionale, uno stadio avvolgente, che ti carica e ti dà la spinta per fare tanto. Peccato che siamo retrocessi, non ci voleva e non lo meritavamo. Ora - dice il giocatore cerite - spero che siamo ripescati, anche perché saremo una squadra carismatica e battagliera, che non regalerà nulla».

In merito a notizie sul ripescaggio, bisognerà attendere l'apertura delle iscrizioni. Circolano voci, rafforzate da fatti, che si liberanno due posti, e il Cerveteri rientrerebbe a pieno titolo tra le ripescate. Parola d'ordine , cautela. Ma la tifoseria, molto amareggiata, vuole una categoria come la Promozione, il minino per una città di oltre 40 mila abitanti.

