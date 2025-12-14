Il Cerveteri cala il poker, 4 a 2 contro l'Atletico Monterano e terzo posto in classifica. Per gli etruschi è una domenica vincente, un successo importante per la classifica e per il morale . La squadra di mister Ferretti doma i canalesi scesi in campo in formazione rimaneggiata, con una squadra che ha palesi difficoltà. Gli etruschi vanno in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un gola di Patrascu che filtra un tiro imprendibile. Raddoppio al dodicesimo di Lucarini, lesto a colpire la porta avversaria con un tiro preciso. La terza marcatura, a fine primo tempo, è di Ferruzzi, che incorna una palla arrivata da Piano. Si va a riposo con i verde azzurri con la vittoria in tasca. Al rientro in campo mister Ferretti attua qualche cambio, dentro anche Bracaglia a distanza di due mesi e mezzo . Gli ospiti trovano il goal del pareggio a inizio ripresa con una punizione di Trifelli, un rete che serve a poco, perché dopo dieci minuti i Cervi siglano la quarta marcatura con il neo entrato Liberati. Una vittoria che fa esultare i 150 tifosi del Galli, pronti a un'altra gara mercoledì nell'anticipo sul campo del Santa Marinella. «Tre punti che ci fanno ben sperare, non guardiamo alla classifica, se non al fatto che prima di tutto dobbiamo salvarci. Sono contento del risultato, possiamo fare meglio dal punto di vista del gioco. Stiamo recuperando molti ragazzi acciaccati , a Santa Marinella sarà la prova del nove - ha commentato nel finale Marco Ferretti».

