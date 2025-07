Stefano Ballarini ce l’ha fatta. Il centroboa santamarinellese porta la sua città in cima alle Universiadi, grazie alla medaglia d’oro vinta nel torneo di Duisburg. In finale gli azzurri hanno avuto ragione degli Stati Uniti per 16-12. Non è stato per nulla facile riuscire a sconfiggere gli yankees, che per due tempi e mezzo sono rimasti col fiato sul collo rispetto alla formazione di Mario Fiorillo.

Nel terzo tempo lo strappo che sarà decisivo, con l’Italia che ha inferto un parziale di 5-1, che l’ha resa irraggiungibile. In mezzo ha dato il suo contributo anche Ballarini, che con una rete ha aiutato i suoi compagni di squadra a primeggiare, grazie anche alla tecnica ed alla esperienza di diversi giocatori di A1, tra cui proprio il terminale offensivo dell’Olympic Roma.

Grandissima la soddisfazione e la festa per aver raggiunto quest’obiettivo, con Ballarini che si è potuto garantire una vetrina internazionale ed ha potuto accumulare ancora più esperienza. L’oro ha permesso all’Italia di conquistare il quinto posto del medagliere generale di tutti gli sport. Tanta la festa a Santa Marinella per questo primo posto, con tanti tifosi e semplici appassionati che hanno seguito da casa le vicende di Ballarini.

