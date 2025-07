TARQUINIA - Si è tuffato in mare per andare a soccorrere la moglie, i figli e i nipoti che stavano facendo il bagno al mare nello specchio d’acqua adiacente il campeggio situato nella località di Spinicci a Tarquinia ed avevano manifestato difficoltà, quando è stato colto da un malore improvviso.

Tragedia nel pomeriggio di oggi 26 luglio 2025 a Tarquinia. La vittima, un 47enne , Alessandro D’Angelo di Fonte Nuova in provincia di Roma, si era tuffato in compagnia di un parente per aiutare i famigliari a tornare a riva, ma non è riuscito nell’intento.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della Guardia costiera di Civitavecchia che indagano per ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

Inutile ogni tentativo di rianimare l’uomo riportato in spiaggia dai bagnini del campeggio.

La salma è stata trasferita all’obitorio presso l’ospedale di Tarquinia.

