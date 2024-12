Dopo la sconfitta subita nel derby contro il Ladispoli, il Cerveteri Women torna a giocare in casa, domani alle ore 18.30 arriva il Calions, compagine proveniente da Cisterna di Latina e contro la quale le verdazzurre vogliono assolutamente conquistare i tre punti. Nonostante l’occasione persa domenica scorsa, con il Cerveteri andato in vantaggio di due reti con i gol di Michela Mastropietro e Viktoria Paperini Selivanava, il morale delle ragazze è comunque alto, così come continuano ad essere intensi gli allenamenti serali.

Alle buone prestazioni però, ora è giunto il momento che ad arrivare sia anche la vittoria in gara ufficiale.

«In questo momento in noi c’è un doppio sentimento - dichiarano le calciatrici del Cerveteri Women - da un lato c’è delusione per la partita persa contro il Ladispoli. Eravamo in vantaggio di due reti e perdere un derby non è mai bello. Ma dall’altro c’è anche la consapevolezza di ciò che possiamo e sappiamo fare. Dobbiamo continuare ad impegnarci, a lavorare e a correre a testa bassa, allenamento dopo allenamento per far sì che poi in partita tutto quanto prepariamo durante la settimana trovi applicazione in campo contro le avversarie. Sabato attendiamo il Calions, lo attendiamo nel nostro stadio, in casa nostra: una partita nella quale vogliamo far bene. L’obiettivo che ci poniamo, è quello di giocare bene e di portare a casa tre punti da regalare alla nostra tifoseria, alla società e alla città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA