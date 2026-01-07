Festeggia il Cerveteri, che vince anche soffrendo , conquistando il terzo posto. Gli etruschi battono al Galli il Fiumicino per 1 a 0, grazie a un goal di Falco che intorno la trentesimo riceve un regalo dall'estremo tirrenico che colpisce male la palla. Il centrocampista cerite spedisce in rete, in quella che sarà l'unica marcatura di una gara spenta, priva di emozioni. Il Fiumicino nella ripresa ha fatto meglio, creando qualche grattacapo a Ciaccia. Una vittoria pesante per i verde azzurri che sono virtualmente ai play off, avendo perso il Pianoscarano, sconfitto sul campo del Griofone. I giocatori a fine gara hanno festeggiato insieme ai 100 del Galli, infreddoliti e felici di un successo sul quale speravano.

«Non siamo stati come le gare precedenti, l'importante è aver vinto una gara difficile, contro una squadra ben organizzata, che mi ha fatto una buona impressione - ha commentato Ferretti - siamo al terzo posto, chiudiamo l'andata in una posizione che non mi sarei mai aspettato. Abbiamo tre gare indicative per il futuro. Tolfa domenica, poi Ladispoli e Pianoscarano. Tre esami che hanno un valore importate sui nostri obiettivi».

