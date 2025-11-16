Un punto figlio di una prestazione al di la delle sotto delle precedenti, con il Cerveteri che raccoglie un pareggio sul campo dell'Urbetevere per 1-1. Sesto risultato utile per gli etruschi, i quali non offrono una bella prestazione nonostante qualche occasione importante. Gli ospiti, costretti a vincere, passano in vantaggio con Principi intorno al quarto d'ora del primo tempo, mentre il pareggio dei Cervi è di Patrascu da calcio di rigore. Nella ripresa la gara si mantiene in equilibrio, anche se il Cerveteri coglie una traversa con Bezziccheri. Partita scialba, senza emozioni, commentata al termine dei novanta minuti dal tecnico Ferretti .

«Non mi ha affatto piaciuta la prestazione, non siamo riusciti a capitalizzare le azione create, potevamo fare molto di più. Abbiamo preso goal ingenuamente, alla fine è un pareggio che ci prediamo, ma il rammarico per non avere vinto è tanto -ha riferito l'allenatore verde azzurro. Sono partite queste , che a mio avvisto vanno archiviate con una vittoria. Non abbiamo ambizioni di alta classifica, ma vincere fa morale , ci permette di lavorare bene in settimana. Probabilmente avevamo sulle gambe la fatica di coppa Italia- ha concluso il tecnico del Cerveteri» . Nel prossimo impegno gli etruschi affronteranno il Grifone al Galli, dove si annuncia una prova del nove contro un avversario che viaggia tre punti sopra i verde azzurri.

