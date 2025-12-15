Il sipario sul calendario federale cala tra applausi, medaglie e orgoglio infinito per il Circolo Canottieri Civitavecchia, che chiude la stagione con una prestazione travolgente, degna delle grandi scuole del canottaggio italiano. Un trionfo collettivo che porta una firma chiara e inconfondibile: quella di Gianfranco Tranquilli, per tutti semplicemente il mitico “Dodo”, allenatore, maestro e punto di riferimento assoluto per generazioni di giovani atleti.

Ancora una volta il lavoro quotidiano, la cura dei dettagli e la passione instancabile di Dodo hanno trasformato il talento in risultati concreti. Tutti gli equipaggi portati in gara sono saliti sul podio, un dato che non è solo statistica, ma la fotografia di un metodo vincente, capace di formare atleti completi prima ancora che campioni.

A guidare la parata dei successi è stata una straordinaria Emma Tranquilli autentica dominatrice della categoria Allievi B 1, che ha chiuso l’intera stagione imbattuta in barca. Una supremazia assoluta, costruita gara dopo gara con determinazione, tecnica impeccabile e una maturità sportiva che va ben oltre l’età. Una stagione perfetta, che profuma già di storia.

Nella stessa categoria applausi convinti anche per Mia Tranquilli capace di conquistare un prestigioso argento al termine di una prova di grande spessore. Grinta, concentrazione e spirito di squadra: ingredienti che raccontano la crescita costante di un’atleta ormai stabilmente ai vertici.

Entusiasmo alle stelle per Giada Dadini, che ha firmato un debutto semplicemente clamoroso nella categoria Allievi C. Alla prima apparizione ufficiale sui campi di gara ha saputo imporsi con autorità, mettendo in fila società storiche come Marina Militare e Canottieri Aniene. Un successo che non è frutto del caso, ma il risultato di un lavoro metodico e di una preparazione curata nei minimi dettagli.

Ottime sensazioni anche dal giovanissimo Edoardo Dadini, impegnato nella categoria Allievi A. Nonostante l’età ha affrontato la sua prima esperienza agonistica con grande personalità, dimostrando carattere, disciplina e una promettente attitudine alla competizione. Un debutto che lascia intravedere un futuro luminoso.

Tra le certezze assolute della squadra spicca Federico Pollera, che nella categoria Allievi B 2 maschile ha conquistato un meritatissimo oro, coronando un anno semplicemente straordinario: sempre sul podio, sia nelle competizioni regionali che in quelle nazionali. Continuità, affidabilità e fame di vittorie: un atleta modello.

Dietro ogni medaglia, ogni partenza perfetta e ogni arrivo sul podio c’è la mano esperta di Gianfranco “Dodo” Tranquilli, capace di trasmettere valori, disciplina e passione autentica per il canottaggio. Un allenatore che non si limita a insegnare tecnica, ma costruisce persone, prima ancora che atleti.

Con questa gara si chiude ufficialmente la stagione federale, ma per i ragazzi del Circolo Canottieri Civitavecchia il lavoro continua: ora inizia la preparazione invernale, una fase fondamentale che accompagnerà il gruppo fino a marzo, quando torneranno in acqua per i primi appuntamenti regionali.

Il Circolo Canottieri Civitavecchia saluta il 2025 con il cuore pieno di orgoglio e rivolge a tutti i suoi atleti, alle famiglie e allo staff tecnico i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo, con la certezza che, con Dodo al timone, il futuro del remo civitavecchiese non può che essere vincente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA