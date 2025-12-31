Il 2026 della pallanuoto civitavecchiese verrà inaugurato da Andrea Scateni, che nelle ultime ore del vecchio anno ha ricevuto una notizia davvero speciale. Infatti il portiere della Lazio ha ottenuto la convocazione per il Trofeo delle Regioni, classico appuntamento nazionale della waterpolo giovanile, che si terrà ad Ostia da venerdì al 6 gennaio.

Scateni ha catturato l’interesse del responsabile tecnico, il professor Nicola Izzo, che continua a pescare in città, anche se ora lo fa con ragazzi che si devono sacrificare quotidianamente, svolgendo la loro attività a Roma. Il portiere classe ‘11 continua quindi a mettersi in evidenza, dopo aver vinto, la scorsa estate due scudetti giovanili nelle categorie Under 14 e U16, distinguendosi sia da capitano che da pararigori.

