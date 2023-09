Tanta attesa per la partenza del Borgo San Martino, che domenica inizierà al Galli di Cerveteri contro l'Isola Farnese.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, arrivata al termine del regular season, i giallo neri vogliono riscattarsi, ottenendo prima una tranquilla salvezza e poi, se ci saranno occasioni, scrutare le posizioni di vertice .

È una squadra giovane ma di esperienza, guidata da Andrea Gabrielli, che conosce da anni i suoi giocatori.

«Quasi tutti li ho allenati nei vari settori giovanili. Siamo un bel gruppo, sono scesi molti ragazzi dal Cerveteri, ci daranno quantità e sostanza in mezzo al campo. Spero di avere una squadra in grado di poter lottare per le posizioni medio alte -afferma l'allenatore - . È chiaro che è il campo a dire la verità, non possiamo nasconderci. Mi fido del mio gruppo, daremo dal filo da torcere. Una sola parola, ci divertiremo» .

Intanto la squadra a ridotto i giorni di allenamento dopo una preparazione lunga e intensa. Il pensiero volge a domenica per cominciare con una bella vittoria.

