Il Borgo Palidoro pareggia in quel di Capranica, rimanendo in testa alla classifica a un punto dall'Atletico Cimina Falisca. Un pari che alla fine è giusto, ai numeri le due squadre si sono equivalse, giocando un buon calcio. Finisce 2-2 con le reti degli amaranto di Romano e Cesaro, passati in vantaggio, finendo sotto di un gol. Il tecnico Stirpe ha parlato al termine della gara: «È stata una gara difficile, potevamo chiuderla, ci è mancato qualcosa per ottenere l'intera posta in palio. È un campionato dove non ingannano le posizioni in classifica, abbiamo trovato una squadra che ha reagito, sfruttando al meglio le occasioni. Rimaniamo in testa alla classifica, adesso testa al prossimo impegno con l'obiettivo di lavorare come stiamo facendo ora».

