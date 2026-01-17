Ci siamo. L’attesa è ormai agli sgoccioli e la 19esima giornata del girone C di Promozione mette sul piatto una sfida dal sapore di alta classifica. Nella mattinata di domani, allo Stadio Pineta dei Liberti, va in scena un vero e proprio big match: Atletico Ardea contro Fregene, seconda contro prima della classe. Fischio d’inizio fissato per le ore 11. Una partita che può indirizzare in maniera significativa le sorti del campionato. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con grande fiducia, forti del successo esterno sul Nettuno (1-2), vittoria che ha confermato l’ottimo momento di forma della formazione ardeatina. Attualmente a -6 dalla vetta, l’Atletico Ardea sa di non poter sbagliare: vincere significherebbe riaprire definitivamente la corsa al primo posto. Di fronte, però, ci sarà un Fregene solido e determinato, deciso a difendere il primato. La squadra allenata da mister Natalini ha mandato un segnale chiaro nell’ultimo turno, superando con autorità il Monte San Biagio per 4-1, dimostrando qualità, organizzazione e un attacco in grande spolvero. I fregenesi arrivano ad Ardea con l’obiettivo di confermare la propria leadership e allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici. Ingredienti tutti presenti per una sfida spettacolare: classifica, ambizioni, entusiasmo e un pubblico che farà da cornice a un confronto che promette intensità e grandi emozioni. Al Pineta dei Liberti è tutto pronto: Atletico Ardea-Fregene non è solo una partita, ma un crocevia fondamentale della stagione.

