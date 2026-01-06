Inizia senza squilli il 2026 del Fregene, che non va oltre il pareggio a reti bianche sul campo della Virtus Pionieri nella 16esima giornata del girone C di Promozione. Un risultato che consente comunque ai biancorossi di mantenere la vetta della classifica, ma che lascia un pizzico di amaro in bocca per una gara rimasta sempre bloccata. La squadra di mister Natalini fatica a trovare varchi nella difesa avversaria e, nonostante il predominio territoriale a tratti evidente, non riesce mai a sbloccare il match. Le occasioni non mancano, ma la sfida resta inchiodata sullo 0-0 fino al triplice fischio, complice anche una Virtus Pionieri ben organizzata e attenta a non concedere spazi. Per il Fregene si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo quello con il Cisterna. Un piccolo rallentamento, nonostante un avvio di stagione brillante. Nessun tempo però per recriminare: i biancorossi torneranno subito in campo domani nel turno infrasettimanale, dove ad attenderli ci sarà l’ostica sfida contro l’Ostiantica, appuntamento chiave per provare a rilanciarsi. Sorrisi invece in casa Virtus Pionieri, che con questo punto si portano al 13esimo posto in classifica, lasciandosi alle spalle la sconfitta subita contro il Nettuno. Una prestazione solida che restituisce fiducia e entusiasmo all’ambiente in vista del prossimo impegno contro l’Ariccia, altro snodo importante nella lotta per la salvezza. Un turno senza gol, ma non senza significato: il campionato resta apertissimo e in questo momento, fare la differenza è fondamentale.

