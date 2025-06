Il beach volley, uno tra gli sport estivi per eccezione, torna protagonista sul territorio di Fiumicino. In quel dello stabilimento Acqua & Sale di Maccarese, si svolgerà tra oggi e domani una delle svariate tappe in programma dell'Icsc Tour Lazio. L'appuntamento in questione, alla sua 21esima edizione - l’ottava consecutiva in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale - vedrà andare in scena i migliori beachers in circolazione. Come previsto da regolamento, si è deciso di confermare il bonus relativo ai punti. Quest'ultimo, pari al 15%, sarà senza ombra di dubbio importante in ottica ranking nazionale.

IL TITOLO DI CAMPIONE IN CARICA. Ampliata la partnership con Ninesquared, il torneo targato Fipav ha visto una crescita notevole a livello tecnico. Confermandosi, peraltro, imprescindibile sia per chi è affermato che per gli astri nascenti. Un Beach Tour che, oltre alla tappa fiumicinese, coprirà anche i territori di Terracina, Montalto di Castro e Gaeta. Capillarità e valorizzazione, per merito del sostegno fornito dalla Regione Lazio, ente patrocinante. Per quanto riguarda i campioni in carica, al maschile detengono il titolo Luca Colaberardino e Davide Borraccino. A livello femminile, invece, spiccano Alice Pratesi e Giulia Toti.

