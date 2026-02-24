Silvia Iannetti ha festeggiato la sua 200esima presenza nel calcio femminile, premiata dalla società in cui gioca, il Ladispoli Women. La centrocampista 28enne civitavecchiese ha raggiunto un importante traguardo, dopo aver militato nella Lucchese, nel Chieti e ora a Ladispoli, dove si dichiara molto felice di giocare.

«Qui mi sento a casa, c'è affetto e stima da parte della società. Arrivare al traguardo delle 200 presenze mi riempie di gioia, sento di avere la stessa voglia di quando avevo iniziato nella mia città, Civitavecchia» - ha detto la giocatrice rossoblù.

«Per il futuro sto ultimando gli studi universitari, il mio sogno è fare la giornalista, una professione che ho iniziato qualche anno fa quando ero in Toscana, collaborando con una tv locale. Per ora mi godo il momento, impegnata con questa maglia che mi dà tante soddisfazioni. Mi auguro che la squadra possa arrivare tra i primi posti, non sarà facile, ma ci impegneremo per restituire alla dirigenza gli stessi stimoli che loro ci regalano a noi ragazze».

La formazione guidata da mister Perigli ha confermato il suo buon momento domenica, battendo la Liberi Nantes per 4-0, un successo che ha galvanizzato l’intero ambiente e che rappresenta un incentivo ulteriore per proseguire la stagione con determinazione e concentrazione. L’entusiasmo per il traguardo di Iannetti si unisce così alla carica positiva che permea lo spogliatoio rossoblù, pronto a lottare per confermarsi tra le migliori della categoria.

