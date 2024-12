Al di là delle vittorie e delle sconfitte bellissima è stata l’esperienza vissuta dalla grande famiglia del Real Fabrica alla manifestazione della Futsal Eurocup svoltasi a Tortoreto Lido (Teramo) in Abruzzo e che ha visto in azione ben sei compagini giovanili del club biancoazzurro. Al seguito dei ragazzi ovviamente tecnici, dirigenti e tantissimi genitori che ne hanno approfittato per un weekend all’insegna di una mini vacanza. Questo il comunicato del Real: «Anche quest’anno la Futsal Eurocup è finita. Una fantastica esperienza all’insegna del futsal, dell’amicizia nella grande famiglia del Real Fabrica di Roma C5 . Abbiamo portato sei squadre e ottenuto anche ottimi risultati con il secondo posto della nostra Under 17 e con la terza posizione dell’Under 19, ma soprattutto abbiamo visto i nostri ragazzi e bambini divertirsi. Un ringraziamento a tutti i nostri atleti, allo staff e alle famiglie per la grande fiducia riposta in noi. Appuntamento al prossimo anno con la Futsal Eurocup».

