Lo scorso fine settimana è stato senza dubbio memorabile per l'AT Running, che ha visto i suoi atleti protagonisti su diversi fronti, conquistando una vittoria, un secondo posto assoluto e numerose prestazioni di rilievo. Sabato 1 novembre, la cittadina di Fabro ha ospitato la 13esima Maratonina di San Martino, una gara di 15 km su un tracciato impegnativo, contraddistinto da dislivelli importanti. Gabriele Frescucci ha brillato in questa competizione, conducendo una gara magistrale. Dopo un avvio veloce, ha forzato il ritmo sul falsopiano e ha sferrato l'attacco decisivo su un lungo tratto sterrato, scollinando in solitaria. Frescucci ha poi controllato il vantaggio fino al traguardo, tagliato con un impressionante minuto di vantaggio sul secondo classificato. Lo stesso giorno, a Roma, si è svolta la 17esima Corsa dei Santi, che quest'anno ha presentato l'inedita distanza "Giubileo" di 19 km, il giro delle 4 basiliche. Anche in questa occasione, l'AT Running ha raggiunto un prestigioso podio grazie a Umberto Persi, che ha dimostrato grande determinazione nonostante le condizioni di salute non ottimali. Con un tempo di 1:02:39, Persi ha chiuso in seconda posizione assoluta, preceduto solo da Luca Parisi (1:00:18) e seguito da Giorgio Lampa al terzo posto (1:04:52). Domenica 2 novembre, la squadra ha continuato a brillare alla 31esima Maratonina città di Montalto, che ha visto la partecipazione di oltre 220 atleti sulla distanza di 11 km. L'AT Running si è presentata al via con otto atleti. La vittoria è andata a Carmine Buccilli (35:14), ma anche per i colori dell'AT Running ci sono stati ottimi risultati. Giuliano Lisciarelli ha ottenuto un brillante sesto posto assoluto, chiudendo la sua prova con un'ottima prestazione in 39:55. Non sono mancati anche i piazzamenti di Roberto Castagnini e Giuseppe Cioccolini, che si sono classificati rispettivamente al decimo e undicesimo posto. Da sottolineare il rientro di Gabriele Grassi, che ha concluso al trentesimo posto (43:58) dopo un periodo di stop, e il ritorno alle gare del Presidente Tiratterra dopo un infortunio. Buone prove anche da parte di Biagetti Stefano, Andrea Vigiani e Gianfranco Sacco. Questo fine settimana ha segnato un'importante settimana di successi e soddisfazioni per l'AT Running, dimostrando ancora una volta che il lavoro di squadra e la determinazione portano sempre a risultati gratificanti.