Grande successo per il “Vela Day” della Lega Navale, evento che si è svolto nel weekend nella splendida e accogliente sezione locale.

Numeri da record per quanto riguarda l’affluenza, con uscite in mare aperto gratuite e in totale sicurezza insieme ad istruttori qualificati Federazione Italiana Vela.

Famiglie, coppie e tanti bambini hanno vissuto un’esperienza bellissima e le due giornate sono trascorse con un entusiasmo travolgente.

«In attesa dei prossimi eventi targati Lni - affermano dal circolo - procede a gonfie vele anche la Scuola Vela, con tantissime prenotazioni per i primi corsi (circa 50 nuovi bambini già iscritti in due settimane). La vera estate è finalmente arrivata e alla Lega Navale continuano gli appuntamenti di qualità, aperti a qualsiasi fascia d’età. Ringraziamo, nelle figure del direttore sportivo Vincenzo Losito e del presidente professor Dario Iacoponi e di tutto il direttivo, tutti coloro che hanno partecipato e collaborato all’evento promosso dalla Federazione Italiana Vela».

