Una serata di grande sport quella andata in scena venerdì scorso al Palazzetto dello Sport di Viterbo, dove la Viterboxe ha organizzato una riuscitissima riunione pugilistica con ben undici incontri in programma. Tra i protagonisti più applauditi dal pubblico c’è stato il giovane Sirio Sisca della Santa Marinella Ring, accompagnato dal suo maestro Maurizio Sebastiani.

Il talento santamarinellese, impegnato nella categoria 50 kg Under 17, ha affrontato il ladispolano Yairo Casas Diaz accompagnato dal maestro Valerio Mengoli della Striker Gym in un match tiratissimo, tre riprese di pura intensità.

Sin dalle prime battute, Sirio ha mostrato una grande lucidità tattica e un ritmo altissimo, riuscendo a sorprendere l’avversario con colpi rapidi e precisi. Nonostante l’impegno e la determinazione di Casas Diaz, il giovane della Santa Marinella ha saputo imporsi grazie alla sua velocità di esecuzione e alla capacità di leggere le mosse dell’altro con intelligenza e freddezza.

Il pubblico ha seguito con entusiasmo ogni scambio, premiando con un lungo applauso la prova generosa di entrambi. Alla fine, però, è stato Sisca ad alzare le braccia al cielo, conquistando una vittoria meritata e convincente, frutto del lavoro costante in palestra e di una mentalità già molto matura per la sua età.

Soddisfatto anche il maestro Maurizio Sebastiani, che ha sottolineato come il suo allievo stia crescendo sotto ogni aspetto, tecnico e caratteriale. Una vittoria che conferma le qualità di questo giovane atleta, deciso a farsi strada nel panorama pugilistico regionale e, perché no, anche oltre.

