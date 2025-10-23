Seconda giornata di campionato e grande prova per la Serie D maschile del Pqp Volley. Quest'ultima, con il risultato netto di 3-0, si impone ai danni della Decimo Roma. Confermando, dunque, una solidità di gruppo già ben rodata. Una prestazione ordinata e intelligente, quella messa in mostra dalla compagine fiumicinese, protagonista nell’aver mostrato fin dai primi scambi un gioco aggressivo ma al contempo ben organizzato. Tre set a zero che non lasciano spazio a dubbi sull’andamento della sfida e che regalano al Pqp un successo fondamentale in ottica classifica.

PQP E PLANET OPTICAL ANCORA INSIEME. A coronare una giornata di festa, una notizia importante fuori dal campo, già trapelata in precedenza. Pqp Volley e Planet Optical, rinnovano la loro partnership, anche per l'attuale stagione 2025-2026. Il negozio, punto di riferimento dell’ottica a Fiumicino e da tempo vicino al progetto sportivo della società, è situato in via Portuense 2478. Il punto vendita, offre una vasta gamma di occhiali da vista, da sole, lenti a contatto e servizi di consulenza personalizzata. Mentre, nelle prossime settimane saranno annunciate le iniziative congiunte, che vedranno ancora una volta sport e territorio uniti da una visione comune.

