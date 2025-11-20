Un’esperienza di quelle da ricordare per tanto tempo. Elena Trezza, pallavolista conosciuta in città per aver giocato per molti anni con Asp e Cv Volley nel ruolo di palleggiatrice, ha avuto la possibilità di conoscere Jasmine Paolini e fare qualche scambio con lei. Ma riannodiamo il filo. Oltre a giocare a pallavolo, Trezza è una dipendente di Italgas Reti e fa parte dell’Unità Tecnica di Roma litorale Nord.

Parte tutto dagli IG Games, una giornata all’insegna dello sport, organizzata dalla società, che rappresenta un momento importante di condivisione e aggregazione. Le discipline proposte per l’edizione 2025 – calcio a 5, beach volley, padel e staffetta 4x400 – sono state pensate per favorire la partecipazione e creare spirito di squadra. Lo sport, infatti, è da sempre un elemento centrale della cultura aziendale di Italgas, capace di unire, motivare e far emergere valori comuni.

Per l’edizione 2025 il premio è stato speciale: i vincitori delle varie discipline hanno potuto partecipare a una masterclass esclusiva con Jasmine Paolini, campionessa olimpica a Parigi 2024 nel doppio con Sara Errani, che Italgas ha scelto di sostenere già per il secondo anno consecutivo. Una mattinata, tenutasi lo scorso 11 novembre a Torino, intensa e ricca di emozioni: scambi in campo, consigli tecnici, momenti di confronto e tanti sorrisi. Un’esperienza che ha celebrato nel modo più autentico l’impegno e la passione già dimostrati durante gli IG Games e in tutte le altre iniziative sportive organizzate da Italgas. Ed a questo evento era presente anche Civitavecchia con Elena Trezza.

«È stata un’esperienza unica – racconta Trezza, visibilmente emozionata – ringrazio la nostra azienda che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo evento. Ogni anno Italgas concede a noi dipendenti momenti di condivisione ed aggregazione, nello spirito del team building. Sono molto contenta di aver vinto gli IG Games, chissà che un’opportunità del genere non si possa ripetere in futuro… Jasmine ha dimostrato di essere una grande persona, prima di essere una grande atleta. È stato davvero bello fare qualche scambio con lei, l’ho trovata molto umana e disponibilissima, mi ha fatto subito sentire a mio agio. È stato un momento di puro divertimento».

@RIPRODUZIONE RISERVATA