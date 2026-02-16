Un pareggio amaro quello ottenuto dal Fiumicino nella 23esima giornata del girone A di Promozione, sul terreno di gioco del Pietro Desideri. La squadra di mister Albano centra il sesto risultato utile consecutivo tra le mura amiche, con il punto strappato al Fonte Meravigliosa che lascia un po’ di rammarico. Pronti e via, grande equilibrio ma al 12’ sono gli ospiti a passare in vantaggio, grazie a Russo. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare e il Fiumicino ribalta in due minuti il punteggio, con i gol di Maduka e Lombardi. Dopo una prima frazione movimentata, il secondo tempo riparte con la stessa intensità. E al 47’ il Fonte Meravigliosa pareggia con Fratocchi, approfittando di un’azione insistita e di una parata non perfetta di Imbastaro. Per i rossoblu, invece, Cifarelli sfiora quello che sarebbe stato il sigillo del 3-2 ma la via delle rete tende a non arrivare. Nel finale di gara gli aeroportuali continuano a spingere: traversa di Mangione e una serie di occasioni per Ferrandu, che non bastano però a cambiare il punteggio, inchiodato sul 2-2. Nonostante il pari, la compagine fiumicinese resta concentrata sui prossimi impegni, il più ravvicinato dei quali la vedrà sfidare il Tolfa. L'obiettivo? Tornare a vincere, e soprattutto convincere il proprio pubblico.

