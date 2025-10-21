Domenica scorsa si è svolta la terza edizione di “A tutta Birra e Brace”, l’ormai tradizionale evento organizzato dagli Sbroccati che celebra l’incontro tra sport e natura. Nato come una semplice scampagnata tra amici, l’appuntamento è cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike e trekking, anche grazie al continuo supporto di B-Mad.

La giornata è partita di buon mattino, con due gruppi distinti pronti a mettersi in cammino: gli escursionisti e i biker. Fortunatamente ad accompagnarli c'è stato un meteo ideale per l’autunno.

Tra i partecipanti, anche diversi amici giunti da Roma, segno che l’iniziativa sta conquistando un pubblico sempre più ampio e variegato. Dopo ore di pedalate, camminate e sorrisi, i due gruppi si sono ritrovati nell’area picnic per il momento più atteso: la brace.

Salsicce, bruschette, birra fresca e buona musica hanno animato un pranzo semplice ma autentico, dove non sono mancate risate, racconti di vecchie avventure e quell’atmosfera goliardica che da sempre contraddistingue gli Sbroccati. La giornata si è conclusa con la promessa di ritrovarsi presto per una nuova edizione.

“A tutta Birra e Brace” continua a dimostrare che lo sport non è solo fatica e competizione, ma anche condivisione e voglia di stare insieme. «Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e all’Università Agraria di Civitavecchia – spiegano gli Sbroccati – che hanno contribuito a rendere possibile questa piccola grande festa».

