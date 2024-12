Si terrà dal 6 al 9 giugno prossimo la 17esima edizione del Festival European Golden Oldies Rugby. Un impegno importante e prestigioso per la formazione civitavecchiese.

Alla competizione aderiranno squadre provenienti da tutto il mondo tra cui Nuova Zelanda, Spagna e Gibilterra. In tutto 90 team, iscritti, da Argentina, Germania, Gibilterra, Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Israele, Lituania, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Galles e Spagna.

Per quello che riguarda la specificità dell'evento sportivo, non sarà una competizione “hardcore”, ma piuttosto un mezzo per costruire amicizie e godersi la compagnia di alcuni dei personaggi più indimenticabili della vita dentro e fuori dal campo.

Il Rugby come è noto ha la capacità di creare una fratellanza globale eccezionale e questo è felicemente intrinseco. Il ringraziamento per il sostegno economico del trasporto va alla “Compagnia Portuale Civitavecchia”.

