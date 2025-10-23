PalaGalli ancora al centro delle discussioni nel mondo politico. Ad intervenire sulla questione è il consigliere di Città Metropolitana per la Lega, Antonio Giammusso, presente al sopralluogo effettuato lunedì scorso, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Marco Piendibene e del vice sindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna. Giammusso è stato ospite dalla trasmissione di News & Coffee, che potete seguire sui canali social di Civonline ed è stato incalzato dal conduttore Stefano Pettinari.

«Sono stato io a chiedere il sopralluogo – afferma Antonio Giammusso – con l’intenzione di controllare lo stato dei luoghi. Il vice sindaco Sanna e il sindaco Piendibene sono stati subito ben disposti. Mi sembrava logico effettuare questa visita, in quanto i lavori sono partiti da giugno. La situazione non è certamente delle migliori, l’impresa interessata dei lavori era totalmente assente.

Parlando anche col responsabile del cantiere e con gli addetti di Città Metropolitana e del Comune, ho fatto presente che si trova al centro della città e quindi si può facilmente dedurre cosa succede anche solo transitando esternamente all’impianto. Ho visto la governance con gli occhi esterrefatti. Sia Piendibene che Sanna sono stati molto duri nei confronti dell’impresa.

A malapena ci sono dei ponteggi inaugurati poco più di una settimana fa, eppure i lavori sono partiti a giugno. È tutto imbarazzante, con il rispetto che viene a mancare per le società sportive e per i campioni che abbiamo in città. Partiranno sicuramente delle contestazioni, ci sono dei soldi pubblici e bisogna garantire la traspartenza, rispettando il cronoprogramma. Ho un impegno personale verso la città, è un dovere politico ed umano portare avanti il cantiere.

Sanna sta verificando personalmente lo stato dei cantieri del Pui e tra questi c’è il PalaGalli. Il 20 novembre (giorno del consiglio comunale aperto dedicato all’impiantistica sportiva, ndr) faremo dei controlli a Santa Marinella ed abbiamo in previsione anche un passaggio a Civitavecchia.

Ci sarà la presenza costante delle istituzioni, voglio fare un sopralluogo al mese al PalaGalli, magari anche dall’esterno, visto che non sono autorizzato. Ogni qual volta ci sarà bisogno informerò Città Metropolitana. Questo cantiere deve andare a termine. Spero che tutte le opere vengano concluse per aprile, di sicuro hanno dormito fino ad ora».

