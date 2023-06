Sabato 24 giugno a partire dalle ore 19 nell’arena allestita all’interno del Parco Uliveto di Civitavecchia va in scena la difesa Mondiale di Christian Gasparri (9-0- 0), il quale sarà opposto al forte Biagio Grimaldi (5-1-0); in palio in titolo Youth IBO dei pesi leggeri.

I biglietti sono già disponibili sul sito Boxol.it.

Di spessore anche il sottoclou della riunione organizzata dala A&B Events della promoter Alessandra Brancoi e la Magnesi Boxing Team, che vedrà salire sul quadrato Simone Bicchi, Daniel Spada, Saad Fathi, Davide Carpentieri, Toto Contino e Valentina Angiolini.

Gasparri difenderà la sua cintura di campione youth IBO contro un validissimo pugile, dovrà dimostrare di essere il miglior pugile italiano under 25 dei pesi leggeri, dopodiché avrà la strada spianata per disputare il titolo italiano, cintura prestigiosa che lo farà crescere sotto ogni punto di vista.

Per il giovane pugile di Tarquinia, attualmente numero 9 del ranking nazionale e 423 del mondo, è la seconda difesa della corona dell’International Boxing Organization.

Da domani biglietti saranno in vendita anche in vari punti vendita.

