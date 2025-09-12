Una sfida di quelle che tutti i ragazzi che giocano a calcio a 5 vorrebbe giocare: ovvero una gara ufficiale contro una squadra di serie A1. E la Futsal Academy lo potrà fare. Alle 15 si scende in campo al Pala De Angelis di Santa Marinella per la prima gara del gironcino della Coppa della Divisione. Avversario del quintetto di Vincenzo Di Gabriele sarà l’Active Network, squadra di Viterbo che, partita dalle categorie inferiori, da qualche anno si sta comportando molto bene in serie A1.

Sì, proprio così, in Coppa della Divisione le compagini di serie B affrontano quelle della massima serie, proprio come ci piacerebbe vedere nella Coppa Italia di calcio a 11. Parliamo di una squadra che vanta un mercato estivo sontuoso, con gli arrivi dell’italo-brasiliano Mario Salamone dal Catania, l’argentino Amans, il brasiliano Pina e il conosciutissimo Ugherani dall’Eboli. Non proprio roba da poco, senza dimenticare i tanti talenti che sono ancora nel roster diretto da Massimiliano Monsignori. Per quanto riguarda la formazione dei civitavecchiesi, ci sono dei giocatori in ritardo di condizione e si sceglierà solo dopo la rifinitura chi utilizzare.

«Sulla carta è una partita molto difficile – spiega mister Vincenzo Di Gabriele – ma ho fiducia nei ragazzi, che si sono impegnati molto in queste settimane. Dopo questa gara partirà la vera preparazione». «Sarà un match quasi proibitivo – sottolinea il vice allenatore Marco Percuoco – daremo il massimo e ci giocheremo le nostre carte. A parte i problemi di impianti, sta andando tutto bene per la preparazione».

Sì, ancora non si è risolta la questione spazi campo per la società rossoblù, che, attualmente, si sta allenando tra Insolera-Tamagnini una volta a settimana, Pala De Angelis di Santa Marinella, a volte all’Ivan Lottatori sul sintetico e in molti casi ospiti dei campi delle squadre romane e del circondario. Non proprio il meglio per la prima avventura in serie B.

«La differenza di superficie ci porta a fare dei lavori specifici – riprende Di Gabriele – che sono complicati da gestire. I carichi sono diversi. Per fortuna società amiche ci stanno mettendo a disposizione i palazzetti, mentre la seconda settimana sarà praticamente all’aperto, per ora la situazione è questa». Intanto Jacopo Santomassimo è il nuovo capitano della Futsal Academy. L’esperto giocatore romano, giunto lo scorso anno alla corte di Vincenzo Di Gabriele, avrà il ruolo lasciato vacante da Andrea Giocondo, passato all’Evergreen.

Nella serata di mercoledì, in occasione dell’allenamento, ha avuto luogo la votazione del nuovo capitano, a cui ha partecipato tutta la squadra rossoblù. A spuntarla è stato proprio Santomassimo, che già lo scorso anno si era distinto le sue qualità di leader all’interno dello spogliatoio. Vice capitano è stato nominato Matteo Tiberi. Futsal Academy-Active Network sarà arbitrata dai due fischietti di Roma 1, Andrea Pulimeno e Martina Paladini, mentre il cronometrista sarà Roberto Solimini di Napoli.

