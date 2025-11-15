La Futsal Academy cala il pokerissimo al PalaOlgiata e continua a volare. I rossoblù civitavecchiesi di Vincenzo Di Gabriele, già in vetta al girone E e reduci da quattro vittorie consecutive pur lottando per la salvezza, firmano un altro successo pesantissimo imponendosi 8-4 sull’Aranova. Eppure l’avvio è da brividi: i fiumicinensi segnano due gol in un minuto e scappano subito sul 2-0, mettendo alla prova la concentrazione dei civitavecchiesi. La Futsal però reagisce da grande squadra, rimonta fino al 2-2 e, nonostante un nuovo vantaggio locale che vale il 3-2 all’intervallo, resta pienamente in partita, pronta a far valere qualità e carattere nella ripresa.

Nel secondo tempo i rossoblù cambiano marcia: prima arriva il 3-3, poi l’Aranova prova ancora a scappare, ma il 4-4 ridà slancio alla Futsal Academy, che da lì costruisce un vero e proprio monologo. Con qualità, intensità e cinismo, i civitavecchiesi dilagano, chiudendo il match con un roboante 8-4, confermando la solidità e la compattezza del gruppo. Protagonista assoluto dell’incontro è Di Eugenio, autore di una splendida tripletta. In gol anche Santomassimo, autore di una doppietta, Cavedal, Proietti e il portiere Schiavi, autore di una perla clamorosa con un tiro da porta a porta che ha fatto esplodere il PalaOlgiata.

La vittoria, oltre a consolidare il primato del girone, permette alla Futsal Academy di mantenere un punto di vantaggio sul secondo posto, occupato dall’Ardea, aumentando la fiducia del gruppo in vista dei prossimi impegni.

A fine partita, mister Vincenzo Di Gabriele ha commentato così: «E’ stata una partita molto tirata, il risultato non dà merito all’Aranova che ha fatto una grande gara. Siamo stati bravissimi nel finale a chiuderla. Bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno ruotato mantenendo un’intensità importante quando siamo andati in pressione. Godiamoci il momento senza fare calcoli e divertiamoci».

Un successo che esalta lo stato di forma dei rossoblù civitavecchiesi, capaci di reagire nei momenti più delicati e di imporsi con autorevolezza contro una squadra ostica. La Futsal Academy conferma di essere un gruppo completo, dove ogni giocatore può fare la differenza, pronto a continuare la sua corsa verso la conferma del primato e, soprattutto, a regalare spettacolo ai propri tifosi.

